Продукты, лекарства, гигиеническая продукция: Какие импортные товары могут стать дефицитом в Украине из-за карантина

Несмотря на введенный в Украине карантин, в ближайшее время в сфере импорта мало что изменится. Такое мнение выразил глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко, сегодня, 23 марта, передают «Комментарии».

«Пропускные пункты на границе, которые закрылись, были либо пассажирскими, либо и пассажирскими, и грузовыми, но грузовая функция была на них вторична. Большие порты работают, железнодорожные переходы – тоже, так что, думаю, здесь мало что изменится», – сказал он.

По мнению Дорошенко, сегодня из-за курсового роста для отечественного потребителя более доступными будут отечественные товары, которые, как правило, переоцениваются с опозданием. Импортные товары с ростом курса дорожают гораздо быстрее.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в дефиците могут оказаться некоторые импортные лекарства. «Спрос на те же смартфоны или бытовую технику упадет, поэтому даже если поставки на какое-то время и приостановятся, потребители этого, скорее всего, не заметят – не до этого. А вот заменить лекарства будет сложно – многие Украина просто не производит», – пояснил эксперт.

По мнению аналитика «Центра биржевых технологий» Максима Орыщака, Украина по примеру США и европейских стран может испытывать дефицит гигиенической продукции. «В частности, это детские подгузники, влажные салфетки, туалетная бумага. Причина дефицита будет заключаться и в повышенном спросе со стороны населения, в опасении, что спекулянты начнут повышать цены, и в ограничении поставок. Не исключено, что розничная торговля будет испытывать недостаток продукции, на которую есть стабильный спрос. И, наконец, будут проданы товары, которые месяцами залеживалась на полках торговых залов», – сказал он.

Что касается торговли с Китаем, то, по словам Алексея Дорошенко, никаких ограничений нет. Грузы как поступали, так и поступают, а люди по-прежнему получают посылки из Китая. Возможно, впечатление о каких-то ограничениях возникло из-за того, что закрылись некоторые почтовые отделения – например, на территории торгово-развлекательных центров. Но в целом в этой сфере все работает, как раньше. «С китайской продукцией ситуация не критична, а вот с европейской дела обстоят сложнее. Дело в том, что на морские перевозки влияние пандемии будет меньше, нежели на перевозки автотранспортом, которые более зависимы от человеческого фактора», – прокомментировал экономист Владислав Банков.

Кстати, по мнению эксперта, проблемы с дефицитом товаров первой необходимости возникают исключительно из-за ажиотажного спроса, спровоцированного паникой. Ведь их производство не останавливается, поставки – тоже. А на фоне ограничения экспорта, цены, как минимум, не должны расти. Глобальная импортная зависимость у нас существует только по поставкам энергоносителей, но здесь рынок благоприятствует покупателям и влияние человеческого фактора минимально.

Аналитик Алексей Кущ считает, что одной из проблем в связи с перебоями с импортом может стать дефицит высокотехнологичного сырья, комплектующих, реагентов, всевозможных добавок и других импортных товаров, которые используются в отечественной промышленности. Технологический процесс без них невозможен, начиная от простейших консервантов в пищевой промышленности и заканчивая исходным сырьем в фармацевтике. Не менее опасен, по мнению Куща, распад межрегиональных экономических связей внутри страны.

Говоря о продуктах, Максим Орыщак советует обратить внимание на овощи и фрукты, мясо и рыбу, сливочное масло. Эти группы товаров входят в потребительскую корзину населения, их импортируют, и, по мнению эксперта, долгосрочных запасов этой продукции в стране нет. «Не исключено, что цены на эти продукты вырастут. Спекулянты всегда быстро реагируют на повышенный спрос со стороны населения и пытаются заработать в период ажиотажа. Думаю, не стоит говорить о том, что стоит совсем не делать запасы, чтобы охладить пыл спекулянтов. Наверное, тактика умеренного накопления продуктов питания будет более правильной. Хотя бы потому, что если покупать все продукты на неделю, это сокращает количество контактов с другими покупателями в магазинах в ближайшем будущем», – прогнозирует эксперт.

При этом, продолжает Орыщак, надо отметить, что существенного спроса на продукты в Украине все же нет хотя бы потому, что нет лишних денег на формирование долгосрочных запасов. Люди живут от зарплаты до зарплаты, потому на полках в магазинах еды достаточно. По мнению эксперта, украинцы, скорее, перейдут на модель умеренного потребления пищи, пересмотрев свои рационы в меньшую сторону, нежели побегут за продуктами уже сейчас. «Словом, ждем рост цен, но не критичный, так как платежеспособность населения не растет», – резюмировал Максим Орыщак.

Большинство экономистов призывают украинцев не паниковать: продуктов хватит на всех.