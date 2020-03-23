На КПВВ Донетчины пограничникам дважды пытались предложить взятки

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 22 марта, зафиксировано две попытки предложить взятку пограничникам при пересечении линии разграничения. Об этом сегодня, 23 марта. сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Гнутово" при контроле оперативными сотрудниками Донецкого пограничного отряда был обнаружен 33-летний мужчина, который в марте выезжал с временно неподконтрольной территории Украины в Российскую Федерацию через закрытый пункт пропуска "Новоазовск". Так же он ехал и в обратном направлении», – сказано в сообщении.

После того, как мужчине сообщили об административном взыскании за нарушение порядка выезда с временно неподконтрольной Украине территории, гражданин попытался предложить чиновникам 3 тыс. российских руб.

В результате, общая сумма штрафа за пересечение неконтролируемого Украиной участка границы, составила 10,2 тыс. грн.

Кроме того, попытку подкупа зафиксировали пограничники на КПВВ «Марьинка». При въезде из неподконтрольной Украине территории гражданин предложил взятку военнослужащему Краматорского отряда в размере 5 тыс. грн за беспрепятственный пропуск через линию разграничения.

«Правоохранители от взяток категорически отказались, а мужчину передали представителям Национальной полиции», – уточняется в сообщении.