Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%

В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр, что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года, сообщает сегодня, 23 марта пресс-служба Кабмина.

«В условиях карантина и развертывания экономического кризиса, правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации – удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает НАК «Нафтогаз», такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.