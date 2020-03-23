Ограничения на товары: Эксперт рассказал, грозит ли Украине продуктовый дефицит

В связи с введенным в Украине карантином, крупные супермаркеты сокращают время работы из-за ограничений общественного транспорта. Также отдельные сети магазинов вводят ограничения на продажу товаров в одни руки. Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко пояснил, что пустых прилавков опасаться не стоит, дефицита продуктов социальной корзины не будет, передает «Слово і Діло».

«Украина обеспечивает себя всеми видами культур практически на 100%. Более того, страна экспортирует аграрную продукцию довольно неплохо. На сегодняшний день мы обеспечены полностью», – отметил Дорошенко.

Экономический эксперт уточнил, что сейчас главный вопрос не в дефиците товаров, а в ценовой стабильности в условиях девальвации гривны. По его словам, большое значение имеют валютные колебания. Также, есть непонимание того, что будет по поставкам из-за рубежа, даже на ближайшую неделю.

Дорошенко добавил, что транспортное сообщение никто не перекрывает, но есть отголоски непонимания того, чего ждать дальше. «Пока тот случай, когда даже на день вперед мало что понятно», – уточнил Дорошенко.

На его взгляд, если учесть фактор роста цен, то по состоянию на вчера, 22 марта, ситуация была более понятной. Не было оснований для повышения цен, только гречка выросла в цене, в связи с чем готовится обращение в АМКУ.

«Что будет дальше? Нельзя спрогнозировать. Если курс будет 27-28 грн за долл., практически все продукты подорожают от 2 до 5%. Если будет откат обратно, ситуация будет такой, как раньше», – констатировал Дорошенко.

Эксперт также обратил внимание, что рынки на сегодняшний день не закрываются, люди закрывают точки по разным причинам: тяжело добраться, нет торговли. «Есть информация, что клиентов нет, и люди закрываются. Если нет спроса, предложение тоже может уменьшиться. Но в условиях, когда все говорят о том, что нет денег и нужно работать, слабо верится, что все массово закроются самостоятельно. Это значит, что соседняя торговая точка будет работать за себя и соседа. Поэтому проблем для рынков пока что нет», – считает Алексей Дорошенко.