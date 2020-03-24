COVID-19: Кому, когда и как необходимо использовать медицинские маски

Медицинскую маску здоровым людям нужно носить только в случаях, если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-CoV-19. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве разъяснили, когда и как необходимо использовать медицинские маски:

если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;

маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;

если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как правильно пользоваться медицинской маской:

прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

не прикасайтесь к маске во время ее ношения;

если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

если маска станет влажной, замените ее на новую;

не используйте маску повторно.

Как правильно снять маску:

осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;

немедленно выбросьте в закрытый контейнер;

тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Напомним, что для защиты от новой коронавирусной инфекции пока нет вакцины. Лучший способ уберечься – избежать влияния этого вируса. А во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях. Большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычное ОРВИ. Коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.