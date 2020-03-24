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COVID-19: Кому, когда и как необходимо использовать медицинские маски

24.03.20 22:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Медицинскую маску здоровым людям нужно носить только в случаях, если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-CoV-19. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве разъяснили, когда и как необходимо использовать медицинские маски:

  • если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
  • маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
  • если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как правильно пользоваться медицинской маской:

  • прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
  • покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
  • не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
  • если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
  • если маска станет влажной, замените ее на новую;
  • не используйте маску повторно.

Как правильно снять маску:

  • осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
  • немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
  • тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Напомним, что для защиты от новой коронавирусной инфекции пока нет вакцины. Лучший способ уберечься – избежать влияния этого вируса. А во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях. Большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычное ОРВИ. Коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.

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