COVID-19: Кому, когда и как необходимо использовать медицинские маски

Медицинскую маску здоровым людям нужно носить только в случаях, если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-CoV-19. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве разъяснили, когда и как необходимо использовать медицинские маски:
- если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
- маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
- если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Как правильно пользоваться медицинской маской:
- прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
- покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
- не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
- если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
- если маска станет влажной, замените ее на новую;
- не используйте маску повторно.
Как правильно снять маску:
- осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
- немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
- тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.
Напомним, что для защиты от новой коронавирусной инфекции пока нет вакцины. Лучший способ уберечься – избежать влияния этого вируса. А во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях. Большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычное ОРВИ. Коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней.
Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.