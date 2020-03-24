Полиция Донетчины разыскала 102 пропавших ребенка с начала года

Полиция Донецкой области с начала 2020 года разыскала более сотни пропавших детей. 94% пропавших мальчиков и девочек было найдено в течение суток. На сегодня местонахождение всех пропавших несовершеннолетних установлено. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, за 2 два месяца 2020 года полиция получила 102 сообщения о пропаже детей. Среди наиболее частых причин, по которым несовершеннолетние покидали дом – ссоры с родными и желание «погулять» и развлечься без присмотра взрослых.

«При каждом исчезновении ребенка полиция разворачивает комплекс поисковых действий. День или ночь – сотрудники ювенальной превенции поднимаются на поиски. Полицейские устанавливают круг общения несовершеннолетнего путешественника, опрашивают работников на вокзалах, в магазинах, просматривают записи видеокамер. К мероприятиям привлекаются автомобильные и пешие патрули, общественность и СМИ. Пропавшего ребенка ищут десятки людей. Это позволяет как можно быстрее найти пропавшего. Почти все дети были разысканы в первые 24 часа после получения вызова», – говорится в сообщении.

Как отмечается, иногда масштабные поиски срабатывают так, что ребенок, увидев, сколько людей волнуются за него, сам возвращается домой.

Со всеми разысканными и их родными полицейские ювенальной превенции провели профилактическую работу.