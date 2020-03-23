В Украине перенесли весенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вносятся изменения в сроки проведения весеннего призыва. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Внести в указ президента Украины от 16 января 2020 года № 13 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) май – июль»;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1) в мае – июле 2020 года», – говорится в сообщении.

Таким образом, весенний призыв в Украине переносится с апреля–июня на май–июль 2020 года.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.