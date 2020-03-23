В очереди не более 4 человек: Как в Мариуполе попасть на прием к соцработнику (Видео)

В Мариуполе в период карантина можно попасть на прием к специалисту департамента социальной защиты населения только по предварительной записи. Вход только по разрешению правоохранителя.

Так, к специалистам пускают по одному человеку. В очереди на улице – не более 4 человек. Сначала спрашивают фамилию и услугу, за которой пришли.

По словам Ирины Бутенко, она мать-одиночка. Для того, чтобы переоформить социальную помощь записалась на прием по телефону. «Все нормально, ждать не надо, все вовремя. Я подошла, сказала фамилию и меня вызвали», – рассказывает женщина.

Всего в офисе принимают 5 администраторов, приемная работает с 9 утра. Записаться к специалисту можно по телефону 15-55.

«Запись идет день в день... Прием примерно рассчитан на 20 минут. Но для одного человека может больше времени занимает, для другого – меньше, в зависимости от того, кто приходит», – отмечает начальник территориального отдела по работе с гражданами Ирина Бабак.

Как отмечают в департаменте. услуги будут предоставлять по-прежнему. Главное, чтобы в помещении собиралось меньше 10 человек. Также, можно оформить услуги онлайн.

«Мы не приостанавливаем никакие услуги, мы приостанавливаем прием граждан. Социальные услуги предоставляются посредством электронных порталов, то есть, через iGov и специальные сайты – сайт Министества социальной политики», – пояснил директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.

Также, для передачи документов специалистам, в приемной установили специальный ящик.

Источник: ТК «Сигма»