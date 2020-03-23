Еще в одной области Украины вводится чрезвычайная ситуация

Во Львовской области одобрили введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с коронавирусом с полуночи, 24 марта. Об этом сегодня, 23 марта, сообщила пресс-служба Львовского горсовета в Facebook.

«С 00.00 часов 24 марта, во Львове и области – чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Детали – позже», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 23 марта, Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.