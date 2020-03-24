Вдвое меньше: В Мариуполе маршрутки прекращают работу (Видео)

В Мариуполе из-за карантина некоторые частные перевозчики временно прекратили свою работу. Однако, транспортники пытаются решить проблему.

Сейчас маршрутных такси в Мариуполе уменьшилось вдвое. Некоторые перевозчики с понедельника решили не выводить транспорт на дороги. Так, прекратили работу маршрутки №№ 104, 105, 110.

Ограничили количество машин и на других линиях. По словам мариупольца Валерия Корсуна, без маршруток №№ 104 и 105 – сложнее добраться до рынка. «Я не знаю, почему они не ходят, только десятка идет на правый берег», – отмечает мужчина.

Как рассказала горожанка Зинаида Данно, она входит на остановку заранее. «Для того, чтобы успеть на работу. Я работаю в поликлинике, в регистратуре за компьютером», – говорит женщина.

Но несмотря на убытки, некоторые перевозчики остаются на линии. Так, по словам частного перевозчика Александра Коротченко, у него работают 12 машин на маршрутах №№ 136, 145 и 146.

«У нас промышленный город, нашим людям надо добираться на работу. Если мы остановимся, будет подрыв экономики, возможно возникнет коллапс. И поэтому на сегодняшний момент мы работаем в убыток, потому что перевозим не более 10 пассажиров одновременно с учетом льготной категории. Терпим, скажем так, финансовые трудности», – рассказывает Александр.

Транспортники же уверяют, что в Мариуполе ситуация еще не такая сложная. К примеру, в Киеве городской транспорт работает только для сотрудников неотложных служб, аптек и продуктовых магазинов – по спецпропускам.

Такая же ситуация в Тернополе, Луцке и Мукачево. В Славянске и Краматорске (Донецкая обл.) подобный режим планируют ввести вскоре. В Черновцах движение транспорта остановили полностью. Такие же меры приняли в Рубежном и Покровске (Донецкая обл.).

Частные перевозчики Краматорска сегодняшнего дня перевозят пассажиров только утром и вечером – из-за убытков. В Мариуполе же обещают увеличить количество коммунальных автобусов и троллейбусов.

«Мы в свое время обновили парк троллейбусов и сейчас новые троллейбусы уже выходят на улицы города. На данный момент в тестовом режиме работают, по состоянию на сегодня, понедельник, – 8 машин. И я думаю, что в ближайшие дни мы еще добавим до 10. По автобусам мы тоже увеличили количество единиц на линии. То есть, на сегодня – это уже 70 автобусов. К завтрашнему дню мы планируем выпускать в часы пик до 75 автобусов», – пояснил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

Также, для того чтобы куда-то добраться на автомобиле в пределах города, мариупольцы могут воспользоваться группой «Попутчик» в Telegram или Viber.

Источник: ТК «Сигма»