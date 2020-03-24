Эпидемия страха: Мнение экспертов – стоит ли запасаться продуктами и скупать доллар

В Украине в целом и на Донбассе в частности на фоне паники по поводу коронавируса люди атакуют магазины, запасаясь провизией. Оправдывают свои действия фразами: посмотрите, что в Европе творится – сплошные пустые полки, хлеб – по две буханки в руки. Местами начался рост цен на продукты питания, дезинфицирующие средства, а стоимость тех же защитных масок с началом паники выросла в 10-20 раз. Падение гривны породило дефицит доллара в обменных пунктах – так украинцы решили защититься от еще большей девальвации национальной валюты.

С введением чрезвычайного положения во многих областях Украины мы вошли в новую, более жесткую фазу карантина. По состоянию на сегодня, 24 марта, ЧС введена уже в 10-ти областях. Например, в Донецкой области – с 23 марта, в Луганской – пока нет. Но судя по всему, ужесточенный режим распространиться на все регионы страны. То есть налицо новый повод для новой волны паники среди населения. А по прогнозам, карантин не завершится 3 апреля, а продлится минимум до июня-июля.

В этой связи эксперты в комментариях «Донецким новостям» рассказали – грозят ли нам пустые полки магазинов, на закупку каких товаров нужно обратить внимание, подешевеют ли средства защиты и когда. А также оно проконсультировали – стоит ли скупать доллар или евро, и вообще, как реагировать населению на падение гривны.

Андрей Кривонос, глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине:

– К сожалению, «черный лебедь» всегда подкрадывается тихо и незаметно. Ожидать, что мы угадаем – какие именно наши запасы сильно подорожают, чего в будущем у нас не будет – не стоит.

Вообще запасливость в украинском понимании медленно превращает нас в плюшкиных, которые гребут всё подряд.

Пустые полки в сегодняшней неопределенности – скорее, дань старым подходам. Что срабатывало ранее, не значит, что будет работать и в сегодняшнем мире. Хаотическая скупка всего на сегодняшний день не приближает человека к решению проблем завтра. Скорее, даже сыграет с ним злую шутку – будет проще перейти на другие продукты, которые могут быть дешевле, чем даже те, которые продают сегодня. Конечно, привычка тут главенствующий фактор, но экономика, а еще и кризис существенно меняет привычки.

Формально у государства и бизнеса достаточно способов обеспечить товарами население почти без перебоев, придерживаясь рыночных цен. Но на практике как раз госорганы не успевают реагировать на вызовы – ни как экономические агенты, ни как статисты и наблюдатели.

У администраций и местных органов власти не хватает людей и детализации полномочий для оперативного внедрения в ситуацию, а Антимонопольный комитет и Госрезерв себя настолько забюрократизировали, что, думаю, они еще не знают, что творится на улице с прошлого года. Сегодняшний ажиотаж – это тест на профпригодность именно двух этих структур. На данный момент они его провалили.

Бизнес же насытит рынок, если госорганы не будут мешать. Это может касаться и социально критичных товаров.

К вопросу «Что купить – Гречку? Туалетную бумагу? Недвижимость? Доллары? Евро?». На сегодня еще нет ответа, что точно даст вам экономическую защиту в процессе и по окончанию карантина. То, как индивидуум использует свои накопления, – это очень тонкая материя. А если взять во внимание, что до 80% населения вообще не имеют никаких накоплений и живут «с колес» – получаемая зарплата тратиться по уже заезженным рельсам. Поэтому любая покупка, особенно валюты, с надеждой завтра разбогатеть, нецелесообразна.

Владимир Коваль, аналитик, кандидат экономических наук:

– Украина только вступает в настоящий, а не опереточный карантин. Только сейчас начинаются настоящие испытания.

Первая продовольственная паника закончилась. Общество преодолело ее, сметя с полок магазинов двухнедельный запас гречки, лапши, соли и туалетной бумаги. Стоит отметить, что торговые сети, по крайней мере, в крупных городах на «отлично» справились с этим ритуалом под названьем «любимая гречка».

Хуже ситуация с медпрепаратами. Абсолютно не доверяя отечественной медицине, украинцы привыкли лечить себя сами. В аптеках – тотальный дефицит жаропонижающего (как будто это поможет выжить), антисептиков (стоит заметить, что часть наших граждан склонно употреблять их внутрь) и, конечно, медицинских масок.

Про маски – отдельный разговор. Это почти новая валюта. Этакий купон к деньгам. Смотрите сами: в банк без маски не зайдешь, в Киеве в общественный транспорт – не пустят. Да и на улице, когда ты без маски, на тебя начинают злобно так коситься.

Причем ситуация с масками характерна для всей Европы. Везде не хватает, везде дефицит. Разница с Украиной лишь в том, что в большинстве стран ЕС их бесплатно раздают, а у нас барыжники на этом наживаются. Резануло в первые дни карантина цена – до 250 грн за штуку доходило. Сейчас, конечно, паника и ажиотаж спал, а вместе с ним и цена. В Киеве уже реально маску по 15-18 грн за штуку купить.

Что пугает больше, чем борьба с вирусом. Пугает тотальная остановка экономической жизни страны. Мелкий и основная часть среднего бизнеса – на грани банкротства. Если подобная ситуация продлится до конца апреля, экономического коллапса не избежать. И меры, которые сейчас вводит Кабмин (например, отмена уплаты ЕСВ) – не помогут.

Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных ответов. В стране просто нет финансовых ресурсов, чтобы помочь всем. Секвестр бюджета, стабилизационный фонд и прочее, о чем говорит премьер Шмыгаль, – помогут условно единицам.

Мы должны быть готовы к худшему. Откату в 90-е. К безработице на уровне 25-30%, забытой уже гиперинфляции и т.д.

Однозначного рецепта выхода из этой ситуации нет. Как всегда: «спасение утопающих – дело самих утопающих».

Игорь Гарбарук, эксперт Экономического дискуссионного клуба:

– В выходные побывал в одном из столичных супермаркетов. Продуктов столько, что торговый зал от них ломится. Масса сахара, соли, макарон, круп (включая «дефицитную» гречку) – всего предостаточно!

И производственные предприятия, и розничная торговля на сегодняшний день способны полностью удовлетворить спрос населения на группу товаров ежедневного потребления. Главное, чтобы у людей в ситуации вынужденной безработицы были деньги это все покупать.

Отмечу, что в последние несколько лет удельный вес продовольственной группы товаров отечественного производства в структуре розничного товарооборота Украины составляет 85-86%. После стремительной девальвации гривны в 2014-м люди начали отказываться от дорогого импорта, и переключились на более дешевые продукты национальных производителей.

Соответственно, структура производства сейчас такова, что мы полностью обеспечиваем себя сами всем необходимым. О том, что может быть дефицит продуктов – речь не идет. Ажиотаж, который видим в некоторых городах или магазинах, когда люди пытаются накупить всего и впрок, – это эпидемия страха в головах отдельных людей, подогреваемая (ради хайпа) некоторыми экспертами, стремящимися к дешевой популярности.

Что касается роста цен. Крайне вредный для государства шаг был сделан в 2016 году, когда была ликвидирована «Государственная инспекция по контролю за ценами», которая регулярно отслеживала уровень цен на перечень социальных продуктов. Позже дополнительно было полностью ликвидировано соответствующее законодательство, которое регулировало эти вопросы. Тем самым государство лишило себя инструментов воздействия на тот нечестный бизнес, который пытается заработать мега-прибыли в сложные для страны времена. И когда случается такая ситуация, люди всегда говорят: «А куда же смотрит государство?». Вот для того, чтобы такие вопросы не возникали, и нужны госорганы, которые имели бы возможность воздействия на горе-бизнесменов, стремящихся нажиться на народной беде.

Я лично приветствую и поддерживаю те наши национальные компании, которые наоборот увеличивают сейчас выпуск пользующихся спросом продуктов, при этом, не поднимая цены – несмотря на ползущий вверх курс доллара.

Что касается девальвации гривны. Ситуация, которую я называю «эпидемия страха», способствует тому, что люди на последние деньги скупают гречку, туалетную бумагу и доллары (такой вот странный набор). При этом понятно, что покупка 100-200 долларов никому сильно не поможет и ни от чего не убережет. Другое дело, если у вас большие накопления наличных денег в национальной валюте. Тогда их логично диверсифицировать: часть – в доллары, часть – в евро, часть – в банковские слитки. Общий же «побег за валютой» обогащает лишь спекулянтов!

С моей точки зрения, ключевыми личностям в процессе дестабилизации ситуации на финансовом рынке являются правление Нацбанка Украины (Смолий, Рожкова) и бывшее руководство Минфина (Маркарова и ее замы). В частности, именно они создали абсолютно коррупционную по своей сути пирамиду облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), привели в страну спекулятивный капитал, а теперь всячески помогают ему вывести деньги из нашей страны, давая возможность конвертировать гривну в валюту по выгодному им курсу. По моему мнению, есть все признаки должностного преступления. И новому премьеру, и новому генпрокурору желательно обратить внимание на эти действия и дать им оценку.

Действия Нацбанка зачастую просто противоречивы и вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Например, утро прошлой пятницы (20 марта, – ред.) на межбанке началось с того, что спрос на доллар сильно превышал предложение и курс стартовал с позиции в 27,99 – 28,04 грн за доллар. Для того, чтобы сбить панику, НБУ вышел с интервенцией в объеме 150 млн долл., которые продал по курсу 27,99 грн / долл.

Ближе к обеду на межбанк вышло несколько крупных компаний, которым для оплаты бюджетных платежей была нужна гривна – и они начали активно продавать валюту. К ним после обеда добавилось еще несколько продавцов, что создало ситуацию избыточного предложения валюты и сразу сильно обвалило курс доллара.

Но в игру опять вступил Нацбанк – теперь уже скупая доллар по курсу 27,35 грн / долл. и не давая ему обвалиться еще ниже, при этом неплохо зарабатывая в размере 0,64 грн на каждом купленном «зеленом».

Казалось бы, зачем? Пусть наоборот будет избыточное предложение доллара, рынок ими насытится и курс снизится еще более существенно. Украинцы хоть немного успокоятся от этой курсовой лихорадки. Но нет, НБУ выкупает «американца». Соответственно, или же для правления НБУ была более важна просто выгодная бизнес-ситуация (на которой они смогли хорошо заработать), или же у них задача не опускать курс гривны и держать его сегодня на нужном уровне.

Что касается прогноза по курсу, считаю, что в ближайшие две недели он, несмотря на волнообразные колебания, будет оставаться в коридоре 27 – 28 грн / долл. Т.е. фактически так, как и заложено в государственном бюджете-2020.

Денис Гороховский, политический эксперт:

– Что касается курса гривны, то вряд ли в ближайшие два месяца он перешагнет отметку в 30 грн за доллар. При желании НБУ мог отрегулировать этот вопрос ранее, просто увеличив свободную массу валюты в обменниках, не допустив бы даже роста до 28. Однако по каким-то причинам не сделал этого.

Что же касается продуктов питания, по крайней мере, в Киеве сегодня в крупных сетевых магазинах без проблем можно купить все необходимое. Да, цены выросли, но продукты есть. Дефицит вызван, в первую очередь, не ограниченным запасом продуктов, а истерией населения, которые начали массово скупать продукты с длительным сроком хранения.

Единственные продукты, которые окажутся в зоне риска – это импортируемые в Украину: кофе в зернах, оливковое масло, отдельные позиции по алкоголю. Но они не являются продуктами первой необходимости, поэтому каждый уже для себя решает – нужен ли ему такой стратегический запас.

Кроме того, определенные проблемы с поставками могут ситуативно возникать при ограничении со стороны власти на передвижение транспорта. Нарушенная логистика может привести к задержке поставок. Но это будут точечные ситуации, которые разрешаться за несколько дней.

Что же касается того, должна ли власть вклиниваться в процессы, вопрос весьма неоднозначный. С одной стороны, уже не первый год нам власть рассказывает про эффективный капитализм и саморегуляцию рынка. Тогда как практика показывает, что плановая экономика и контроль со стороны государства мог бы значительно упростить ситуацию. И это касается не только Украины, всей Европы. В той же Франции и Италии уже активно в политических кругах обсуждаются вопросы национализации медицинских учреждений и отдельных видов производств.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club:

– Есть ли смысл сейчас закупать доллар/евро? Все зависит от личных ожиданий и предпочтений каждого, а также от суммы операции.

На мой взгляд, сейчас уже покупать или продавать валюту поздно. Рынок будет искать точку равновесия в районе 28 грн за доллар, с возможной высокой амплитудой колебаний.

Да, риски для гривны есть, они формируются исходя из высокого дефицита бюджета, который будет расти по мере продолжения карантинных мероприятий, финансирования обязательных статей и приоритетных направлений в период чрезвычайной ситуации, а также необходимости погашения долговых обязательств. Речь идет о колоссальных объемах средств.

Будут ли компенсироваться эти расходы за счет золотовалютных резервов, эмиссии гривны, внешних заимствований от МВФ, средств от доноров и взносов богатейших людей страны – пока непонятно. Дальнейшее движение курса во многом будет зависеть от действий НБУ и правительства.

Адриан Пантюхов, экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook:

– Важно отметить, что причин роста цен на товары первой необходимости (продукты питания) и средств эпидемиологической защиты (маски, дезинфицирующие средства) – две: снижение предложения (что естественно для кризисного периода) и панический выкуп продукции в размерах, превышающих обычный спрос.

Так как эпидемия и остановка производств в промышленном Китае подкрепились усилением карантинных мер с закрытием границ – уменьшение предложения в сравнении к прошлому сезону ожидаемо. Важный вопрос – это масштабы ограничения производства. Для населения не имеет значения – 10 тонн или 12 тонн произвели макарон, если потребляется 9 тонн, а остатки загнивают на складах и списывают в просрочку. Причин для беспокойства о критическом дефиците продукции первой необходимости – нет.

Во-первых, даже по негативным оценкам, пандемия продлится до июня-июля. А запасов макарон, масла и т.д. хватит на то, чтобы покрыть разрыв между ограничением производства и существующим спросом в 2-3-х месяцах.

Во-вторых, искусственный «дефицит» подкреплен исключительно паническими настроениями населения, которые базируются на фотографиях пустых прилавков в АТБ, «Сільпо», «Новусе» (сделанными, когда магазин не учел аномальный спрос на продукт, который перекрывается 1-2 дня, пока его привезут со склада) и параллельными раздуваниями влияния вируса на пищевую отрасль от СМИ. Поэтому резкий рост цен на первостепенные товары – это чистая спекуляция.

Маски и средства эпидемиологической защиты закончились первыми. Ритейл не был готов к скачку спроса такого масштаба. Восстановление низких цен на маски – вопрос времени. Пока не будут возобновлены поставки из Китая, который отходит от последствий катастрофы, цена останется неизменной. Более того, через 2-3 недели ожидается пик эпидемии в Украине, что еще больше повысит спрос, и соответственно цену.

Что происходит с валютным обменным курсом? Гривна девальвировала с 24,5 до 28,11 за три недели. Ослабление валюты в кризисный период для развивающейся страны с нестабильной экономической ситуацией – это норма. На сломе тренда гривна теряет свою привлекательность как актив. В этом месяце помимо растущего спроса на доллар существует нехватка наличной валюты для обеспечения спроса. Наличный доллар закончился, а подвезти с иностранных счетов в страну – проблематично из-за введенных карантинных мер.

Стоит ли покупать наличный доллар? Учитывая растущие панические настроения населения и сохраняющийся дефицит наличного доллара и шатдаун украинской промышленности и ритейла – курс будет расти. Но требуемые резервные ресурсы для покрытия антикризисных трат (дотации населению, заморозка налоговых поступлений) будут взяты с золотовалютных резервов. Сожженный доллар погасит резкие колебания на валютном рынке и приведет наличный доллар к коридору близкому к психологической отметке в 30 грн за доллар, с восстановлением до 27-28 к лету.

Денис Бондар, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal:

– К сожалению, в очередной раз своими действиями украинцы показывают, что в тяжелой ситуации мы не объединяемся как нация, а пытаемся заработать друг на друге. Рост цен на продукты питания и средства защиты более связан со спекулятивными действиями некоторых предпринимателей, которые хотят максимально заработать на панике украинцев.

Если объективно говорить, то действительно ощущается дефицит с сырьем для производства защитных масок, что привело к росту себестоимости. Но даже это не коррелируется со стоимость масок в рознице, достигающих запредельной цифры в 50 грн. штука. Напомню, что до прихода коронавируса в страну защитные маски стоили 1 грн 25 коп.

Что касается пустых полок супермаркетов в Европе. Люди, которые подвержены панике, есть везде. Но эта паника беспочвенна. Если зайти в эти же супермаркеты на следующий день или через день, то полки будут также полны товаров. Проблем с производством и поставкой продовольственных товаров нет. Поэтому «вкладываться» в продукты и товары не рекомендую. В любой кризис лучшее всего – это наличные деньги.

Что касается власти, то она должна, прежде всего, вести разъяснительную работу среди людей. Объяснять, что нет оснований для паники и скупки гречки, макарон и туалетной бумаги (на что некоторые украинцы тратят свои последние сбережения). Более того – власть должна принять антикризисные меры по поддержке малозащищенных слоев населения, которые наиболее пострадают от введенных карантинных мер, так как экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Андрей Гарнат, экономический эксперт, координатор гражданской инициативы «Рух бізнесу України»:

– Причиной отсутствия некоторых товаров на полках магазинов является возникновение панических настроений у потребителей, из-за чего резко происходит выкуп определенных позиций, объем запасов по которым рассчитан на среднестатистический объем продаж. Рост цен обусловлен негативными ожиданиями импортеров из-за просевшей национальной валюты и резким повышением спроса на рынке.

Подобной панике подвержены потребители не только в Украине, но и по всему миру, в т.ч. и на таких высокоразвитых наполненных товарами рынках, как в США.

На данный момент опасаться отсутствия товаров в магазинах не стоит, т.к. ритейл уже сейчас начинает адаптироваться к сложившимся условиям: усиливает логистику и увеличивает товарные запасы в точках продаж по наиболее ходовым позициям. Средства индивидуальной защиты (маски и дезинфекторы) уже на этой неделе начнут массово поступать на розничный рынок Украины, быстро удовлетворяя тем самым имеющийся на них спрос, и понижая цены до уровня начала 2020 года.

Риск отсутствия товаров на полках может возникнуть, если карантин продлится дольше двух недель – и при этом будут закрыты транспортные сообщения между странами. Поэтому, если и запасаться впрок, то только с момента оглашения продления карантина сверх текущего периода, – и только товарами импортного производства.

Закупать валюту сейчас не стоит, т.к., судя по заявлениям и настрою президента и правительства, законопроект про открытие рынка земли сельхозназначения будет принят, МФВ проявит лояльность, а это даст на некоторое время дополнительный приток валюты в Украину. До конца текущего года она поддержит (и вероятно, даже укрепит) курс гривны.

Негативные последствия от этого дадут о себе знать лишь в среднесрочной перспективе. А пока власть, в угоду спасению своего низкого рейтинга, ищет простые и быстрые решения, которые нередко несут в себе тяжелые побочные эффекты.

В сложившихся условиях правительству необходимо соблюсти тонкий баланс между необходимыми карантинными мерами и свободой деятельности, т.к. в условиях экономического кризиса очень легко пережать и обрушить слабую экономику, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, который уже сегодня сворачивается, неся существенные убытки.