Как питаться во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса, – советы диетолога

Для того, чтобы во время карантина дома не набрать лишнего веса и улучшить иммунитет, стоит есть белок и нежирный куриный бульон и блюда, сваренные на нем. Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии « УНН ».

«Во время карантина полезно употреблять различные крупы: перловую, гречневую, ячневую, пшенную. Нужно добавлять немного бобовых – это фасоль, чечевица, сушеный горох. Обязательно нужно, чтобы был источник белка, для того, чтобы поддерживалась работа мышц, не образовывался жир и хорошо функционировала иммунная система, все ферменты, гормоны. Этим белком могут быть яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты. Также, это может быть сыр, максимально твердый. Чем он тверже, тем в нем меньше жира. То есть, калорийность в нем меньше, а белка больше», – рассказала Скиталинская.

По ее словам, это может быть пармезан. Диетолог отмечает, что буквально одна чайная ложка посыпанного пармезана в блюдо добавляет достаточно много белка.

«В период пандемии нужно помнить, что очень качественным источником получения аминокислот является нежирный бульон и блюда, сваренные на нем. Бульон на курятине имеет такую аминокислоту, как лизин, которая обладает выраженными противовирусными свойствами. Поэтому бульон стараемся есть как можно чаще, но не жирный. Это означает, что примерно на 2-3 литра воды будет достаточно кусочка мяса размером с яблоко. Туда можно бросать различные крупы, овощи и готовить такие лечебно-профилактические блюда», – посоветовала Скиталинская.

Врач-диетолог рассказала, что при возможности следует добавлять в блюда зеленую петрушку, которая имеет сильные противовоспалительные свойства.

«Следует помнить, что пока не время есть и пить холодные напитки и блюда. Сейчас время теплых напитков и блюд. В течение дня нужно не забывать каждые 10-15 минут делать один-два глотка очень теплой воды, конечно не кипятка», – сказала она.

Кроме того, врач-диетолог отметила, что не нужно забывать о чесноке, имбире и луке, ведь они богаты фитонцидами, они обладают бактерицидным и противовирусным действием. «Также важна физическая активность, нужно двигаться. Существует очень много упражнений, которые можно делать в домашних условиях: приседания, планка, выпады», – добавила врач-диетолог.

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