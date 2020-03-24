Донецк: Коронавирус как бы есть, но его как бы нет (Фото)

Сразу обозначу: написанное – это мой субъективный взгляд, как местного жителя, на все происходящие в Донецке за последнюю неделю.

«В Донецке коронавируса нет». По крайней мере, так заявляют «власти республики». Знать бы правду, но обывателю в такой «псевдостране», как «ДНР», правду никогда не скажут. Приходится уповать на слухи, домыслы, урывки чужих разговоров.

По одним слухам, в городе заболевших нет, по другим – больницы забиты больными пневмонией (читай – коронавирусом). Как всегда, истина находится где-то посередине. «Власти» после долгого молчания сказали о 13-ти больных с подозрением на коронавирус. Каких-то массовых мероприятий, связанных с общим карантином к понедельнику 23 марта не наблюдалось. Если не считать сначала объявленного, а через буквально несколько часов отмененного (рекорд для книги Гинесса) карантина для школ и вузов.

Теперь о людях. Надо сказать, что людей с четверга прошлой недели (19 марта) в городе чуть поубавилось. Это было заметно. Утром транспорт шел не такой забитый, как обычно, да и вечером троллейбусы и маршрутки были сравнительно свободны. В «ДНР» не вводят ограничения по транспорту – как ездили, так и ездят (мол, это у них – «на Украине» коронавирус, а у нас – все под контролем).

На остановке в Донецке. / Фото: dnews.dn.ua

В эти выходные дни на улицах вообще было пустынно. Похоже, народ все-таки опасается лишний раз без надобности выходить из дому.

На Центральном и Калининском рынках, обычно в выходные кишащими людьми, в эту субботу было довольно просторно.

На рынке в Донецке. / Фото: dnews.dn.ua

После некоторого ажиотажа с продуктами в начале прошлой недели (все берут – мне тоже надо – вдруг, не будет) всё пришло в норму. Заходил в пару супермаркетов – всё есть: и гречка, и туалетная бумага, да и другие продукты первой необходимости тоже имеются.

Людей в масках в городе немного. Но они есть. Поголовное большинство ходит без масок, и, соответственно, без медицинских перчаток. Кстати, о масках и лекарствах. Еще в начале прошлой недели в аптеках был спирт, антисептики и маски. Но уже при мне четверо впереди меня стоящих людей брали и спирт, и антисептики, и парацетамол. В понедельник, 23 марта, всего этого в аптеках не наблюдается.

В Донецке. / Фото: dnews.dn.ua

В «ДНР» коронавирусом с начала марта особо никто не «заморачивался». Настоящее напряжение началось, когда пошла информация о закрытии границ. 18 марта Россия сообщила, что не будет пускать к себе из «Л-ДНР» жителей, которые не имеют паспорта гражданина РФ. Затем 21-22 марта параллельно Украина, «ДНР», «ЛНР» объявили о полном прекращении пересечения линии разграничения. Выдохнули лишь после известия, что на подконтрольной Украине территории временно отменили идентификацию пенсионеров-переселенцев, а у нас тут половина таких «переселенцев», получающих помимо местной еще и украинскую пенсию. Но проблема оказалась в людях, «застрявших» на подконтрольной Украине территории – те же студенты, в вузах которых карантином отменены занятия, те же выехавшие к родственникам или по делам и теперь не имеющие возможности вернуться домой, те же обычные «республиканские» туристы, прилетевшие из иных стран в аэропорты Украины. Жить негде, денег нет, вернуться нет возможности. Такими историями начали пестрить соцсети. И оказалось, что опять «Украина плохая». И тут вдруг 23 марта Россия (спустя 5 дней своего же запрета) заявляет, что правительство приняло решение и разрешало пересекать «границу» с «республиками» жителям «Л-ДНР». И информацию уже начали разгонять по всем местным медиа. И если до этого Украина в связи с коронавирусом была просто «плохая», то сейчас «очень и очень». А кто молодец? Россия молодец. Очень больно смотреть на очередной промах нашего украинского правительства, и на очередные пророссийские «ай-лю-люканья».

Что можно еще сказать? По моим ощущениям, по разговорам коллег на работе, разговорам в транспорте все люди в каком-то мрачном ожидании. В ожидании чего-то непредвиденного. И, хотя, основная часть населения храбрится, не особо соблюдает правила гигиены, не проявляет даже элементарную осторожность поведения в местах скопления людей, все понимают, что настоящее «плохо» еще не пришло. Дай бог, и не придет. Но, если эти горе-«руководители» горе-«республик» не примут, хотя бы, каких-то упреждающих мер, беды не избежать.

А тем временем, прошла информация, что в Горловке 21 марта в машине «скорой помощи» умер мужчина с возможными симптомами коронавируса. И что сейчас аналогичные симптомы наблюдаются у его сына…