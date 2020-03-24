COVID-19: В «ДНР» под наблюдением 71 человек, госпитализированы 15

В «ДНР» 15 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодня, 24 марта, в ДНР нет ни одного подтвержденного случая COVID-19. Под наблюдением 71 человек, в том числе 4-ро детей», – уверяет Долгошапко.

По ее словам, это туристы, которые вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, подконтрольной украинским властям территории, которые, возможно, контактировали с заболевшими. «15 человек из них госпитализированы именно с подозрением на COVID-19», – утверждает «министр».

Долгошапко заявляет, что все пациенты находятся на карантине в связи с тем, что у них были признаки недомогания, которые проявляются при COVID-19. У половины из них были взяты тесты и получены отрицательные результаты, остальные результаты будут получены в течение 2-х дней.

«На домашней изоляции находятся 247 человек», – уверяет Долгошапко.