Украина запросила международную помощь для борьбы с коронавирусом, – НАТО

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) сообщает о запросе по международной помощи Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на сайт НАТО пишет « Украинская правда ».

С целью предотвращения распространения вируса в военных подразделениях Вооруженных сил Украины, EADRCC попросил международных партнеров оказать помощь Министерству обороны Украины в поставках гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащего или сотрудника Вооруженных Сил Украины (ВСУ), по состоянию на 12:00 сегодня, 24 марта.

Напомним, что на передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус.