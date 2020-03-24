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Украина запросила международную помощь для борьбы с коронавирусом, – НАТО

24.03.20 20:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) сообщает о запросе по международной помощи Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на сайт НАТО пишет «Украинская правда».

С целью предотвращения распространения вируса в военных подразделениях Вооруженных сил Украины, EADRCC попросил международных партнеров оказать помощь Министерству обороны Украины в поставках гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащего или сотрудника Вооруженных Сил Украины (ВСУ), по состоянию на 12:00 сегодня, 24 марта.

Напомним, что на передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус.

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