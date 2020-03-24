Подключат и мобильных операторов: Полиция начинает контроль самоизоляции украинцев

Национальная полиция начала получать от Государственной пограничной службы Украины личные данные людей, которые вернулись из-за границы и подписали обязательства о самоизоляции на 14 дней. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Он констатировал, что граждане не осознают степень опасности эпидемии, и даже подписав соответствующие обязательства, не соблюдают карантин и 14-дневную самоизоляцию после возвращения из-за рубежа. Теперь к их контролю по месту жительства приступит полиция.

«Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина», – сообщил Геращенко.

По его мнению, от этого зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса, хотя силовики могут также использовать дополнительные возможности для контроля за украинцами.

«Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», – отметил замминистра.

Антон Геращенко также напомнил, что согласно приказу главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Госпогранслужба предупреждает всех возвращающихся в Украину об обязательном карантине способом самоизоляции на 14 дней. За нарушение данного обязательства по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.