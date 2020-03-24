«Пункт пропуска закрыт»: НВФ препятствуют работе СММ ОБСЕ на Донбассе

В понедельник, 23 марта, члены незаконных вооруженных формирований не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожным коридорам: дважды в Донецкой области и один раз в Луганской области. Кроме того, в Донецкой области впервые команду СММ задержали при переходе в подконтрольные правительству районы. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 23 марта.

Сообщается, что около 9:20 на блокпосте вблизи неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) «члены вооруженных формирований вновь запретили патрулю СММ в составе 4 сотрудников на 2 автомобилях, ехавших из н. п. Мариуполь (подконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка) в направлении Донецка, проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что "пункт пропуска закрыт"».

Примерно в 10:00 на блокпосте неподалеку от неподконтрольного украинским властям Кременца (Донецкая обл.) члены НВФ запретили патрулю СММ в составе 4 сотрудников на 2 автомобилях, ехавших из Покровска в направлении Донецка, проезд в неподконтрольные районы, мотивируя это тем, что «пункт пропуска закрыт».

«Около 08:30 на блокпосте возле Кременца член вооруженных формирований впервые не позволил другому патрулю СММ в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях, двигавшемся из Донецка в н. п. Краматорск (подконтрольный правительству, 83 км к северу от Донецка), проехать в направлении подконтрольных правительству районов, ссылаясь на то, что "пункт пропуска закрыт". Находясь на блокпосте, наблюдатели видели, что в проезде в обоих направлениях отказывали всем гражданским лицам, за исключением жителей близлежащих сел и работников завода. В 09:10 СММ сообщила руководству вооруженных формирований об этой ситуации, и в 11:40 патрулю Миссии разрешили проследовать в сторону подконтрольных правительству районов», – отмечается в отчете.

Примерно в 11:10 на блокпосте НВФ южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены вооруженных формирований не позволили пешему патрулю СММ в составе 3 сотрудников пройти в неподконтрольные правительству районы, заявив, что «проход запрещен для всех».

«21 и 22 марта на блокпостах около Оленовки и н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) в Донецкой области члены вооруженных формирований не разрешили патрулям СММ, направлявшимся из подконтрольных правительству районов, проехать в районы, которые не контролируются правительством. Из-за дальнейших недопусков и задержки, которые произошли сегодня (23 марта, – ред.), свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения оставалась ограниченной, что помешало выполнению ее мандата по всей стране», – проинформировали в СММ ОБСЕ.