Все эти симптомы были и остаются: Заболевший коронавирусом нардеп рассказал о своем состоянии

У народного депутата Украины из Луганской области Сергея Шахова, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, состояние стабильное. Об этом сам Шахов 23 марта поздно вечером рассказал в обращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook.

«Заканчивается уже 10-й день моего заболевания коронавирусом», – сообщил депутат.

По словам нардепа, в соцсетях люди ему задают вопросы о том, каким было состояние с первого дня, ломило ли тело, болела ли грудь, была ли температура, есть ли головокружение. «Все эти симптомы были и остаются. Состояние стабильное – и это уже очень хорошо», – сообщил Шахов.

Он также подчеркнул, что важно не впадать в панику. «Если почувствовали боль в груди, есть температура более 3-х дней – пройдите рентген, компьютерную томографию», – сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области – Сергея Шахова – лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.

Напомним, 23 марта народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19.