RU
Все новости

Все эти симптомы были и остаются: Заболевший коронавирусом нардеп рассказал о своем состоянии

24.03.20 10:59
Фото со страницы в Facebook Сергея Шахова
Фото со страницы в Facebook Сергея Шахова

У народного депутата Украины из Луганской области Сергея Шахова, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, состояние стабильное. Об этом сам Шахов 23 марта поздно вечером рассказал в обращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook.

«Заканчивается уже 10-й день моего заболевания коронавирусом», – сообщил депутат.

По словам нардепа, в соцсетях люди ему задают вопросы о том, каким было состояние с первого дня, ломило ли тело, болела ли грудь, была ли температура, есть ли головокружение. «Все эти симптомы были и остаются. Состояние стабильное – и это уже очень хорошо», – сообщил Шахов.

Он также подчеркнул, что важно не впадать в панику. «Если почувствовали боль в груди, есть температура более 3-х дней – пройдите рентген, компьютерную томографию», – сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области – Сергея Шахова – лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.

Напомним, 23 марта народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк