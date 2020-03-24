Пожар на Донетчине: Пострадал мужчина

В Константиновке (Донецкая обл.) в понедельник, 23 марта, на пожаре в многоэтажке пострадал мужчина. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 18:18 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Соборности в Константиновке.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

«В результате пожара пострадал мужчина, 1951 года рождения, который был госпитализирован в терапевтическое отделение с диагнозом отравление продуктами горения в удовлетворительном состоянии. Пожар был локализован в 18:37 и ликвидирован в 18:40. Причина возникновения пожара устанавливается», – рассказали в ГСЧС.