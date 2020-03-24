Сейчас нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине, – премьер-министр

Во введении чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса COVID-19 сейчас нет необходимости. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводят тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия», – сказал он.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас развитие ситуации с коронавирусом в Украине происходит достаточно умеренно, в отличие от многих стран Европы. «В тех областях, где коронавирус появляется, после первого же больного вводится чрезвычайная ситуация, и Кабмин утверждает ее для каждого региона. Пока этих мероприятий достаточно для того, чтобы эффективно управлять ситуацией как в тех регионах, где заболевание появилось, так и в Украине в целом», – сказал он.

«На этой неделе так не выглядит, что есть такая необходимость – вводить чрезвычайное положение в Украине», – добавил премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что Украина и весь мир столкнулись с затруднительной ситуацией с коронавирусом, прежде всего, из-за отсутствия лекарств, методологии и методик лечения этой болезни. И в каждой стране ситуация развивается по-разному. «Мы достаточно оперативно приняли все решения. Правительство четко ограничило все пути попадания и распространения коронавируса в Украине. Это одна из причин, почему динамика является умеренной. Но никто не застрахован от другого развития событий», – сообщил премьер.

«За последние несколько недель в Украину въехали почти 2 тыс. человек из Европы и остального мира, которые вернулись из-за коронавируса в мире. Поэтому в течение ближайших 2-х недель ситуация может меняться. Но мы принимаем все меры, чтобы максимально это ограничить», – добавил Шмыгаль.

Напомним, 23 марта Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Также во Львовской области одобрили введение режима ЧС в связи с коронавирусом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ICTV