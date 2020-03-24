У Зеленского требуют отказаться от механизма Консультативного совета

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласие руководителя Офиса президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года. Об этом говорится в тексте петиции, автором которой является Михаил Свистович.

Автор петиции указывает, что президент Владимир Зеленский своим распоряжением уполномочил представлять Украину на заседании ТКГ Андрея Ермака.

При этом, как отмечается в тексте обращения, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске может быть подписано решение ТКГ об учреждении Консультативного совета с участием 10 представителей ОРДЛО.

«Таким образом сторонами переговоров становятся Украина и ОРДЛО, фактически признается позиция России, что у нас происходит гражданская война, внутренний конфликт, Россия же превращается из агрессора в посредника между воюющими украинцами наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и просто местными коллаборационистами российского оккупанта», – говорится в петиции.

«Подписанные 11 марта в Минске документы превращают ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) в 5-стороннюю, где к России добавляются ОРДО и ОРЛО отдельно, и таким образом в этой группе из 5-ти участников Россию будут представлять 3 – собственно Россия, ОРДО и ОРЛО», – уверен автор.

По его мнению, действия Андрея Ермака и Леонида Кучмы 11 марта 2020 года легитимизируют ОРДО и ОРЛО в глазах международного сообщества, укрепляют агрессора, потому что открывают путь для снятия санкций с него.

«Подписывая протокол 11 марта в Минске, Ермак и Кучма вместо учета отрицательного приднестровского опыта урегулирования с участием Дмитрия Козака, воплощают этот выгодный Москве вариант в жизнь», – пишет автор петиции.

Это, по его мнению, противоречит обещаниям Зеленского о возвращении ОРДО и ОРЛО под полную юрисдикцию Украины.

«Конституция Украины возлагает осуществление руководства внешнеполитической деятельностью государства именно на президента Украины. Поэтому требованием этой петиции является предоставление Вам (Владимиру Зеленскому – ред.) поручения Леониду Кучме и Aндрею Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года, и отказаться от механизма Консультативного совета, где представители будут иметь право решающего голоса и вести непосредственные переговоры с представителями Украины в этом совете», – отмечается в обращении к президенту.

Обращение опубликовано 16 марта, и на сегодня, 24 марта, его подписали 28 тыс. 142 человека. Отметим, что для рассмотрения петиции президентом достаточно 25 тыс. подписей.

Напомним, в Минске 11 марта на заседании ТКГ договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнял, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. (При этом в тексте документа четко говорится, что ОРДЛО сами определяют своих представителей). Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска»