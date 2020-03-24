В Мариуполе улучшается состояние больного коронавирусом, еще одно подозрение – у ребенка

В Мариуполе состояние пациента, у которого ранее подтвердили коронавирус, улучшается. Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова, передают «Донецкие новости».

«В медицинских учреждениях города под наблюдением находится один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он продолжает лечение, находится в изоляции, проводится необходимое обследование в динамике. Состояние пациента продолжает улучшаться. Весь круг его контактных лиц также находится под наблюдением медицинских сотрудников, состояние их не нарушено», – сообщила Макарова.

Директор департамента также отметила, что в городе с подозрением на коронавирусную инфекцию еще один пациент находится на стационарном лечении.

«Проведен забор анализов, направляться они будут в референс-лабораторию. Состояние пациента не тяжелое, он проходит необходимое лечение и обследование», – пояснила Макарова.

Она добавила, что речь идет о ребенке 4-х лет.

Напомним, в Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 был зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта.