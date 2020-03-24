ВНО-2020 обязательно состоится, – заместитель министра образования

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году обязательно состоится, Министерство образования и науки Украины (МОН) рассматривает несколько вариантов его проведения в зависимости от развития ситуации в стране. Об этом заявил заместитель министра образования Егор Стадный на своей странице в Facebook.

«Нынешнее ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и Украинский центр оценивания качества образования отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ (единого вступительного экзамена – ред.), ЕПВИ (единого профессионального вступительного испытания – ред.) при разных вариантах развития событий», – написал Стадный.

Он отметил, что ВНО – это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому в министерстве тщательно продумывают каждую ее составляющую.

«Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания», – добавил заместитель министра образования.