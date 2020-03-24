По стандартам НАТО: В Украине обкатали новый БТР для морпехов

Новый украинский бронетранспортер «Атаман 6x6» прошел ходовые испытания по бездорожью. БТР был разработан для морской пехоты Украины. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что данный БТР – это новая разработка, которая имеет повышенный уровень бронезащиты, защиту от мин, большой запас грузоподъемности (для установки дополнительной композитной брони и тяжелого оборудования, например, боевого модуля), максимальную мобильность, и высокую степень цифровизации.

При полной массе в 23 тонны, бронемашина разгоняется до 110 км/ч благодаря дизельному двигателю с мощностью в 558 л.с. и крутящим моментом в 2080 Нм. БТР оснащен автоматической коробкой передач. Благодаря мощному двигателю новый БТР имеет одно из лучших соотношений массы к мощности двигателя – 24,3 л.с. на тонну. Для сравнения у танка «Оплот» этот показатель – 23,5 л.с./т.

Также «Атаман 6x6» имеет высокий клиренс в 453 мм и независимую подвеску военного типа, разработки всемирно известной компании Meritor, что позволяет ему легко преодолевать препятствия. Кроме того, бронетранспортер может форсировать водные преграды вплавь и развивать скорость в 8 км/ч.

Важной особенностью «Атаман 6x6», которая отличает его от старых советских БТР, является его компоновка с передним размещением двигателя. Это позволяет повысить защиту бойцов, которые размещаются в задней части машины и десантируются с кормы. Кроме того верхняя лобовая часть машины имеет острый угол для обеспечения устойчивости и максимизации рикошетов.

«Атаман» получил противоминную защиту по стандартам НАТО: многослойная броня и противоминные сиденья спасут личный состав даже от 8 кг взрывчатки.

Также БТР со всех сторон обеспечен броней и от 12,7 мм пуль, а при установке дополнительных керамических элементов уровень защиты возрастает и способен защитить от калибра 14,5 мм на расстоянии 200 метров в лобовой проекции. Такой уровень защиты является стандартным для бронетранспортеров НАТО.

Из вооружения «Атаман» можно оснастить боевым модулем БМ-3М «Штурм», который также устанавливается на БТР-3. То есть, в его арсенале находится 30-мм автоматическая пушка, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулемет и автоматический гранатомет. Также БМ-3М «Штурм» оснащен высокоточным противотанковым комплексом «Барьер», который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. За точность наведения на цель отвечает современный цифровой комплекс с лазерным дальномером и стабилизатор пушки.