В условиях карантина: Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

В Украине в целом и на Донбассе в частности на фоне паники по поводу коронавируса люди атакуют магазины, запасаясь провизией. Местами начался рост цен на продукты питания, дезинфицирующие средства. Падение гривны породило дефицит доллара в обменных пунктах. С введением чрезвычайного положения во многих областях Украины мы вошли в новую, более жесткую фазу карантина. По прогнозам, карантин не завершится 3 апреля, а продлится минимум до июня-июля.

При этом хаотическая скупка всего на сегодняшний день не приближает человека к решению проблем завтра. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

По его словам, ожидать, что мы угадаем, какие именно наши запасы сильно подорожают, чего в будущем у нас не будет – не стоит.

«Вообще, запасливость в украинском понимании медленно превращает нас в "плюшкиных", которые гребут все подряд. Пустые полки в сегодняшней неопределенности – скорее, дань старым подходам… Хаотическая скупка всего на сегодняшний день не приближает человека к решению проблем завтра. Скорее, даже сыграет с ним злую шутку – будет проще перейти на другие продукты, которые могут быть дешевле, чем даже те, которые продают сегодня», – считает Андрей Кривонос.

Как отмечает эксперт, формально у государства и бизнеса достаточно способов обеспечить товарами население почти без перебоев, придерживаясь рыночных цен. Но на практике как раз госорганы не успевают реагировать на вызовы – ни как экономические агенты, ни как статисты и наблюдатели.

«У администраций и местных органов власти не хватает людей и детализации полномочий для оперативного внедрения в ситуацию, а Антимонопольный комитет и Госрезерв себя настолько забюрократизировали, что, думаю, они еще не знают, что творится на улице с прошлого года. Сегодняшний ажиотаж – это тест на профпригодность именно двух этих структур. На данный момент они его провалили», – объясняет вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине.

Бизнес же, по его словам, насытит рынок, если госорганы не будут мешать.

«К вопросу "Что купить – гречку? Туалетную бумагу? Недвижимость? Доллары? Евро?" на сегодня еще нет ответа, что точно даст экономическую защиту в процессе и по окончанию карантина», – говорит Кривонос.

«А если взять во внимание, что до 80% населения вообще не имеют никаких накоплений и живут "с колес" – получаемая зарплата тратится по уже заезженным рельсам. Поэтому любая покупка, особенно валюты, с надеждой завтра разбогатеть, нецелесообразна», – резюмирует он.

Более подробно с мнением Андрея Кривоноса и иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Эпидемия страха: Мнение экспертов – стоит ли запасаться продуктами и скупать доллар».