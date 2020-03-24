Сводка из зоны ООС за 23 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 23 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения.Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

вблизи Новотошковского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

в районе поселка Шумы (Торецк) – из противотанкового ракетного комплекса.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, в районе Березового – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 55 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, шахты "Трудовская" и шахты "Октябрьская"; на горловском – район поселка шахты им. Гагарина. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».