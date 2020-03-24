Яценюк призвал власть на время кризиса уменьшить свои зарплаты

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса. Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV.

Яценюк напомнил, что в 2014 году его правительство приняло постановление №100 – об экономии бюджетных средств: «Дорогие друзья из правительства и из украинской власти. Сейчас время затянуть пояса. И продемонстрируйте это так, как мы это демонстрировали в 2014 году. Начиная с заработных плат членов парламента, правительства, государственных компаний на период кризиса».

«В 2014 году народные депутаты получали 4,5 тыс. грн. Надо было спасать страну и финансировать армию. Продемонстрируйте политическую волю. Покажите народу страны, что вы боретесь за них, в том числе и за счет себя», – сказал он.

Сектор обслуживания сейчас в Украине закрылся: «Люди остаются без работы, люди сидят дома и находятся в стрессе. И в этой ситуации, кроме всех экономических, юридических и политических шагов, важно внутреннее состояние. Это уверенность, что мы это преодолеем».

Поэтому, отметил Арсений Яценюк, государство должно предложить гражданам социальный пакет.

«Сегодня мы воюем против вируса. В 2014 году, как и сегодня также, мы воевали против российской регулярной армии. Сегодня у нас есть золотовалютные резервы – тогда их не было. Сегодня у нас есть армия – тогда у нас ее не было. Сегодня у нас есть полиция – тогда у нас ее тоже не было. Сегодня у нас есть деньги на едином казначейском счете, которых не было тогда. Но мы в 2014 году выстояли. Паника – это путь к поражению. Страх – это путь к параличу. Сейчас необходимо действовать», – сказал политик.