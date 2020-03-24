Продукты дорожают из-за роста цен производителей и стоимости доставки, – глава Донецкой ОГА

Рост цен на отдельные продукты питания в Донецкой области связан с увеличением стоимости закупки у производителей и доставки на территорию региона. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передают «Донецкие новости».

По его мнению, подорожание отдельных продуктов в торговых сетях имеет обоснованные причины.

«В среднем увеличение цены идет по области, по причине увеличения стоимости в закупке непосредственно определенных видов продуктов питания и их доставки, если они не производятся на территории области. Это допустимо и это можно объяснить», – сказал Кириленко.

В то же время глава области подчеркнул, что случаи чрезмерного повышения цен будут разбирать отдельно.

«Но если такой большой процент повышения цен, и мы можем сказать, что кто-то хочет на этом больше заработать в такой сложной ситуации, – конечно, это будет проанализировано. И даже если это частные структуры, которые имеют основания увеличивать или уменьшать цены, мы отработаем этот вопрос и будем находить пути решения проблемы и влияния на них, чтобы такое не происходило», – резюмировал Кириленко.