Другого пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, нет, – Яценюк

Сейчас задача всей власти – разговаривать с людьми. Потому что, если будет тишина, ее заполнят те, которые заинтересованы в дефолте. Которые заинтересованы в том, чтобы экономика упала, чтобы в Украине были проблемы. Такое мнение выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире телеканала ICTV.

«Коммуницируйте, говорите, не бойтесь и действуйте», – сказал Яценюк, добавив, что инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире.

«Паника есть в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, но там люди принимают решения. Другого пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, создать стабилизационный фонд и пережить эту сложную экономическую ситуацию, нет», – подчеркнул политик, напомнив, что даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая была ранее против увеличения дефицита бюджета, заявила, что это необходимо делать.

Покрывать дефицит бюджета необходимо в первую очередь за счет программы с Международным валютным фондом.

Он также призвал власти начать планирование реструктуризации государственных долгов.

«Сейчас лучшее время для того, чтобы провести реструктуризацию, как мы проводили в 2015 году. МВФ нас поддержит», – сказал Яценюк.

Политик обратился к присутствующей на программе первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и подчеркнул важность того, чтобы центральный банк не допустил растраты золотовалютных резервов и предотвратил валютные спекуляции.

Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен стать главой антикризисного штаба. В то же время члены парламента должны проявить политическую волю и проголосовать за необходимые для преодоления кризиса законы.