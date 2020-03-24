В Украине подтверждено уже 84 случая COVID-19, – Минздрав

По состоянию на 10:00 24 марта, в Украине зафиксированы 84 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки были зафиксировано 11 новых случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Лидерами по количеству заболевших коронавирусом продолжают оставаться Киев и Черновицкая область, однако Киевщина вышла на третье место со значительным увеличением количества больных за сутки. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

Коронавирусное заболевание выявлено:

город Киев – 29 случаев;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление);

Киевская область – 15 случаев, из них 10 в течение последних суток;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

Тернопольская область – 2 случая, из 1 в течение последних суток;

Днепропетровская область – 2 случая;

Львовская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию Всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.