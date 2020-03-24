Во дворе школы в неподконтрольной Александровке ранена девушка, – отчет ОБСЕ

В неподконтрольной украинским властям Александровке (Донецкая обл.) в ходе обстрела девушка получила ранения, находясь в школьном дворе. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 23 марта.

Как отмечается в документе, команда СММ уточняла информацию о том, что в результате обстрела 17-летняя девушка получила осколочные ранения во дворе действующей школы на ул. Ленина в населенном пункте Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка).

22 марта медработники больницы в Донецке по телефону рассказали наблюдателям, что 21 марта к ним поступила 17-летняя девушка из Александровки с осколочными ранениями лопатки и предплечья.

22 марта родственник девушки рассказал, что ближе к вечеру 21 марта девушка была со своими друзьями в школьном дворе, когда неподалеку произошел взрыв.

В тот же день команда Миссии видела царапину на северо-западной стене здания школы на ул. Ленина, 171. По оценке, повреждение возникло в результате попадания снаряда (30 мм) из пушки боевой машины пехоты (БМП-2). Наблюдатели также видели разбитое окно на северо-восточной стороне здания и шрапнель на земле возле площадки. Наблюдатели видели свежие осколочные повреждения на дереве, растущем посреди площадки.