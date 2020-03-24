«Чиновники» «Л-ДНР» вывозят семьи в Россию из-за коронавируса, – Резников

В неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей ситуация с распространением коронавируса настолько сложная, что местные «чиновники» начали вывозить свои семьи в Россию. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Публично оккупационные администрации ОРДЛО* заявляют, что на временно оккупированных территориях случаев заражения нет. Они даже школы до последнего времени не закрывали. Но, по имеющимся данным, ситуация там сложная. Причем настолько, что работники местных оккупационных органов начали массово вывозить свои семьи в Россию и сами не очень планировали возвращаться. Глава так называемой "ДНР" даже был вынужден запретить им покидать территорию ОРДО. Вопрос – зачем этот запрет, если все так хорошо?» – прокомментировал положение Алексей Резников.

В Минреинтеграции отмечают: анализ сообщений в социальных сетях свидетельствует, что жители неподконтрольного Донбасса напуганы. Люди осуждают действия руководителей псевдореспублик, которые подвергают опасности детей и пожилых людей «ради создания пропагандистской картинки в угоду российским кураторам».

«Конечно, мы обеспокоены по этому поводу. Если мы увидим, что оккупационные власти в ОРДЛО и в Крыму не выполняют свои обязательства по защите населения во время эпидемии, мы будем обращать на это внимание международного сообщества и действовать, исходя из имеющихся ресурсов. Ведь там тоже есть наши граждане», – подчеркнул Резников.

В Минреинтеграции также считают, что решения «администраций» ОРДЛО полностью закрыть контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения имеют противоречивые объяснения.

«Свои решения они мотивировали желанием «защитить» от проникновения коронавируса со свободной части Украины. При этом участок российско-украинской границы, который временно контролируют оккупационные силы, остается открытым для пересечения. Хотя в России на момент начала блокировки линии соприкосновения со стороны ОРДЛО было в 7 раз больше официально подтвержденных случаев коронавируса, чем в Украине. Случай заражения подтвержден и в оккупированном Крыму», – отмечают в ведомстве.

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) 21 марта в машине «скорой помощи» скончался мужчина с возможными симптомами коронавируса, поскольку местные больницы не приняли пациента.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей