Мы должны быть готовы к худшему: Эксперт сообщил о возможности экономического коллапса

В Украине в целом и на Донбассе в частности на фоне паники по поводу коронавируса люди атакуют магазины, запасаясь провизией. Местами начался рост цен на продукты питания, дезинфицирующие средства. Падение гривны породило дефицит доллара в обменных пунктах.

При этом украинцы должны быть готовы к худшему. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

По его словам, Украина только вступает в настоящий карантин. Только сейчас начинаются настоящие испытания.

«Первая продовольственная паника закончилась. Общество преодолело ее, сметя с полок магазинов 2-недельный запас гречки, лапши, соли и туалетной бумаги. Стоит отметить, что торговые сети, по крайней мере, в крупных городах, на "отлично" справились», – отметил Владимир Коваль.

Хуже, по словам аналитика, обстоит ситуация с медпрепаратами. «Абсолютно не доверяя отечественной медицине, украинцы привыкли лечить себя сами. В аптеках – тотальный дефицит жаропонижающего, антисептиков и, конечно, медицинских масок», – сообщил он.

«Про маски – отдельный разговор. Это почти новая валюта. Этакий купон к деньгам. Смотрите сами: в банк без маски не зайдешь, в Киеве в общественный транспорт – не пустят. Да и на улице, когда ты без маски, на тебя начинают злобно так коситься», – добавил эксперт.

По словам Владимира Коваля, ситуация с масками характерна для всей Европы. Везде не хватает, везде дефицит.

«Что пугает больше, чем борьба с вирусом. Пугает тотальная остановка экономической жизни страны. Мелкий и основная часть среднего бизнеса – на грани банкротства. Если подобная ситуация продлится до конца апреля, экономического коллапса не избежать. И меры, которые сейчас вводит Кабмин (например, отмена уплаты ЕСВ) – не помогут», – уверен кандидат экономических наук.

Чрезвычайная ситуация, как отметил Коваль, требует чрезвычайных ответов. «В стране просто нет финансовых ресурсов, чтобы помочь всем. Секвестр бюджета, стабилизационный фонд и прочее, о чем говорит премьер Шмыгаль, – помогут условно единицам», – объяснил эксперт.

«Мы должны быть готовы к худшему. Откату в 90-е. К безработице на уровне 25-30%, забытой уже гиперинфляции и т.д. Однозначного рецепта выхода из этой ситуации нет. Как всегда: "Спасение утопающих – дело самих утопающих"», – подытожил он.

Более подробно с мнением Андрея Кривоноса и иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Эпидемия страха: Мнение экспертов – стоит ли запасаться продуктами и скупать доллар».