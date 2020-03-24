На Донетчине двух депутатов поссовета подозревают в посягательстве на границы Украины

На Донечтине двум депутатам поселкового совета сообщено о подозрении в посягательстве на изменение государственных границ Украины. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства депутатам Мироновского поселкового совета Бахмутского района сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года два депутата рассмотрели внесенный в повестку дня сессии вопрос проведения на территории пгт Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости "ДНР" и в дальнейшем лично положительно проголосовали за данное решение», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в Краматорский городской суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.