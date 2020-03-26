В соцсети показали Донецк глазами жителей Горловки (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег побывал в неподконтрольном Донецке и проехал по улицам города на легковом авто. Кадрами он поделился в соцсети.

«Донецк глазами горловчан», – прокомментировал Олег опубликованные кадры.

«Проедем немножко по Донецку. Красивый город», – сообщил он.

Мужчина показал площадь Ленина, спустился к Кальмиусу и проехал вдоль реки по ул. Набережной. «Мой любимый город – Горловка. Но Донецк я обожаю за его необычайную красоту», – отметил Олег.

Затем он направился в сторону Крытого рынка, миновал рынок, проехал по ул. Артема, мимо торгового центра «Белый лебедь», РСК «Олимпийский», ТРЦ «Донецк Сити».

Горловчанин отметил, что парковка возле «Донецк сити» – забита. «Ее уже сделали платной. Еще осенью она была бесплатной», – сказал Олег.

Далее он проехал по пр. Киевскому, показал бизнес-центр «Северный». «До "Ветки" еще есть жизнь, а за "Веткой" уже заметно эхо войны», – сообщил житель Горловки.

По его словам, заметно, что Донецк сильно пострадал. После стадиона «Монолит» мужчина отправился по трассе в Горловку.

На выезде из Ясиноватой горловчанин попал в большую автомобильную очередь перед блокпостом незаконных вооруженных формирований. Он предположил, что дополнительные проверки связаны с возможным распространением коронавируса.