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В Покровске ограничат продажу алкоголя и установят санитарные блокпосты на период карантина

24.03.20 11:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Покровске (Донецкая обл.) в связи с карантином ограничат продажу алкоголя и установят санитарные блокпосты на въезде в город. Об этом сообщила и.о. городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в городе решено ограничить продажу алкоголя с 20:00 до 8:00 и усилить патрули как для соблюдения общественного порядка, так и для работы с молодежью, которая собирается большими группами на площадках и возле магазинов.

«Также было проработано много вопросов карантина. Один из таких – установка санитарных блокпостов на въезде в город, где будут измерять температуру и разъяснять, что делать человеку с симптомами ОРВИ», – добавила Сущенко.

Она также сообщила, что медицинские работники Покровска проходят обучение по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией.

«Со своей стороны, мы продолжаем закупать медикаменты. Также на завершающем этапе вопрос подвоза медперсонала к рабочим местам», – отметила и.о. городского головы.

Напомним, в Покровске с 21 марта работники УК «Комфорт» и управляющие жилого фонда начали работы по дезинфекции кабин лифтов в многоэтажках.

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