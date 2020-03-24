В «ДНР» сообщили, будут ли закрывать рынки из-за опасности коронавируса

В «ДНР» не будут закрывать рынки в связи с ситуацией с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 24 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Как сообщили в ГП "Рынки Донбасса", все рынки, находящиеся под управлением госпредприятия, работают в штатном режиме и на сегодняшний день планов закрытия рынков нет», – уверяют в «республике».

Как сообщалось на сайте самого предприятия 19 марта, «все республиканские рынки, находящиеся под управлением ГП «Рынки Донбасса», работают в штатном режиме. Информация о прекращении деятельности республиканских рынков является недостоверной».

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) 21 марта в машине «скорой помощи» скончался мужчина с возможными симптомами коронавируса, поскольку местные больницы не приняли пациента.