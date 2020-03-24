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«Украина входит в турбулентные времена»: В правительстве сделали заявление

24.03.20 12:12
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Кабинет министров Украины, несмотря на новые вызовы, не видит оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция – рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%», – говорится в сообщении.

В Кабмине подчеркнули, что Министерство финансов продолжает реализовывать среднесрочную стратегию управления государственным долгом и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

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