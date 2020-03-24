В марте на Донетчине более 100 тыс. семей получили государственную социальную помощь

В Донецкой области в марте 2020 года социальную помощь получили более 100 тыс. семей. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По данным департамента социальной защиты населения ДонОГА, в марте на счета структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения области было перечислено 222,4 млн грн. на финансирование социальной помощи.

«В текущем месяце государственную помощь в области получили 106,9 тыс. семей. Выплата государственной помощи получателям осуществляется в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Речь идет о средствах на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения, в том числе на оплату почтовых услуг.