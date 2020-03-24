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В Украине зарегистрированы три производителя тест-систем на коронавирус, – Ляшко

24.03.20 12:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зарегистрированы три отечественных производителя тест-систем ПЛЦ-диагностики коронавирусной инфекции. Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).

«В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем», – отметил Ляшко.

Кроме того, сейчас в Украине работают 28 лабораторий, способных проводить более 200 исследований в сутки каждая. В случае необходимости МОЗ будет привлекать частные лаборатории и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории.

«При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц», – отметил Ляшко.

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