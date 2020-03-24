Маски из туалетной бумаги, спорт на дому и очереди на улице: Как проходит карантин в прифронтовой Авдеевке (Фото)

В Авдеевке, как и во всей Украине, действует ряд ограничений, связанных с введением «антикоронавирусного» карантина, в последние дни. С введением 23 марта в Донецкой области режима чрезвычайной ситуации, меры в прифронтовом городе усилили. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

После первых сообщений правительства о введении комплекса ограничительных противоэпидемических мероприятий, которые появились в середине марта, в Авдеевке места общественного питания (кафе, рестораны) и другие зоны скопления людей (магазины, отделения почтовых услуг, спортклубы) еще работали в привычном режиме. 13 марта городские власти призвали руководителей и владельцев торговых объектов, заведений ресторанного хозяйства и бытового обслуживания срочно усилить текущие дезинфекционные мероприятия.

Помещения, действительно, стали чаще убирать и обрабатывать, что стало заметно по стойкому характерному запаху дезинфектанта. Некоторые предприниматели применяли дополнительные защитные меры. Так в кафе «Оазис» кроме всего обмотали ручки дверей бинтами, пропитанными в растворе хлорки, чтобы предотвратить передачу вирусов тактильным способом.

В спортзале ТЦ «Квадро» ввели правило, что количество занимающихся в зале не должно превышать 10 человек. Первоначально данное заведение работало, горожане активно его посещали, но количество спортсменов в зале соответствовало карантинным требованиям.

Несмотря на старт особых мер, авдеевцы то и дело нарушали непривычные и не удобные им правила. Так, сотрудники «Укрпочты» на расстоянии 1 метра от касс наклеили красным скотчем линию, переступать которую, очевидно, было нельзя следующему по очереди человеку. Однако 17 марта в отделении «Укрпочты» по проспекту Центральному в Авдеевке по-прежнему было не протолкнуться: люди стояли в очереди достаточно близко друг к другу и на просьбы работников отделения не подходить более 1 человека к кассе реагировали неохотно.

Сами сотрудники почты находились в масках и работали в одноразовых перчатках. Кроме того, на двери, ведущей к почтальонам и другим специалистам, появилась надпись: «Ручку не трогать».

На следующий день, 18 марта, ситуация в отделении «Укрпочты» изменилась. В помещение за посылками, переводами и другими услугами могли зайти всего 1-2 человека – в зависимости от количества работающих касс. Остальные клиенты ожидали на улице.

В органах государственной власти прием граждан проводят в онлайн-режиме – по электронной почте либо по телефону.

На базе Авдеевской площадки Торецкого объединенного управления Пенсионного фонда прием посетителей осуществляется исключительно по тем вопросам, которые невозможно решить дистанционно (оформление документов для выплаты помощи на погребение, получение изготовленного пенсионного удостоверения и др.). На прием в ведомство следует приходить в защитной маске. Проход к другим кабинетам перекрыт лавочкой с соответствующей запрещающей надписью.

Аналогичный режим работы и в отделении полиции Авдеевки. Авдеевские правоохранители осуществляют свою деятельность в масках, при себе имеют одноразовые перчатки и дезсредства.

Как сообщили «Донецким новостям» в полиции, до 21 марта полицейские города не выписывали админпротоколов о нарушении правил карантина: о возможном наказании за их невыполнение предпринимателей и владельцев торговых точек информировали под роспись. А вот на сегодня, 24 марта, уже составлены 2 первых протокола по ст. 44 п.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил карантина людей»).

На сегодняшний день торгово-развлекательный центр, парикмахерские, спортзалы, салоны красоты, сауны, вещевые магазины и рынки в Авдеевке полностью закрыты.

Продолжают работать лишь торговые точки по продаже продуктов питания, аптеки, товаров для животных (ветаптеки, зоотовары). Разрешена работа предприятий, предоставляющих ритуальные услуги, занимающихся автосервисом (в т.ч. продажей автозапчастей).

При этом продуктовые магазины и минимаркеты города запускают в помещение не более 10 человек. Остальные покупатели занимают очередь и ожидают на улице.

После закрытия магазинов, кафе и ресторанов в Авдеевке активизировалась торговля на вынос и адресная доставка: покупатель обращается в магазин или заведение общепита (по телефону либо постучав в дверь) и ему выносят блюдо / товар либо привозят на указанный адрес.

В целом в прифронтовом городе нет паники среди населения, однако особо запасливые граждане периодически опустошают стеллажи с туалетной бумагой. Например, с полок сети «Eva» в первую очередь исчезли наиболее дешевые (серые) виды бумаги санитарно-гигиенического назначения.

В магазин «Eva» без маски не попасть. Если у покупателя ее нет, то на входе предлагают надеть самодельные варианты. Эти средства защиты изготовлены из белой туалетной бумаги или кухонных полотенец, и представляют собой сложенную гармошкой основу, к которой степлером крепятся канцелярские резинки. Держится такая маска на лице хорошо, однако, по признанию покупателей, если покрывать ею и нос, то вскоре становится тяжело дышать.

Поскольку из-за карантина в городе не работают спортклубы и секции, местный тренер по ушу Артем Дубровский и коммунальное учреждение «Спорт для всех» решили встряхнуть местных спортсменов. Дубровский объявил конкурс на отжимания с денежным призовым фондом, а «Спорт для всех» объявил о проведении городского фестиваля утренней зарядки «Движение ради здоровья»: нужно зафиксировать на фото или видео выполнение семейной креативной утренней зарядки. Победителям обещают призы.

В настоящий момент в Авдеевке нет ни одного случая заражения коронавирусом.