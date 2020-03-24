С 1 апреля в Донецкой и Луганской областях стартует бесплатная программа IT-обучения

В Донецкой и Луганской областях с 1 апреля начинаются занятия в рамках образовательной онлайн-программы «IT nation». Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» в Facebook.

Заявки на онлайн-обучение по программе подали около 1,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей.

Обучение предусматривает 6-месячный курс по пяти направлениям: от базовых навыков пользования компьютером до веб-программирования и разработки сайтов. Обучение продлится на онлайн-платформе, доступ к которой получат зарегистрированные участники.

«Сейчас люди нуждаются в IT-навыках независимо от их возраста и профессии. Надеемся, что благодаря этому обучению, люди смогут улучшить навыки, это поможет в работе или станет дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Курсы построены так, чтобы сложные вещи объяснить просто, и это было понятно разным людям – тексты, видео и тесты будут объединены в уроках. Также хотим познакомить наших участников с потенциальными работодателями регионов, чтобы они могли применить полученные навыки на практике», – рассказала менеджер проекта «IT nation» Оксана Кавтыш.

Программа предусматривает проведение вебинаров, а также оффлайн-тренингов в городах Донецкой и Луганской областей после завершения карантинных мероприятий.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

Образовательную программу «IT nation» реализует Общественный союз «Сеть Глобального Договора в Украине» при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».