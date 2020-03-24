В Северодонецке водитель сбил пожилую женщину на переходе и скрылся (Фото)

В Северодонецке произошло ДТП: водитель легкового авто сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Авария произошла 23 марта в 17:30 на ул. Курчатова. Когда патрульные прибыли на место, свидетели рассказали, что водитель автомобиля Chevrolet Lacetti на пешеходном переходе сбил пожилую женщину, но не остановился, а уехал.

Патрульные передали ориентировки. Пострадавшую с ушибом мягких тканей с места ДТП забрала карета «скорой помощи».

За короткий промежуток времени патрульные нашли автомобиль – один из экипажей обнаружил его на частной стоянке неподалеку. На автомобиле были характерные повреждения. Инспекторы установили данные и разыскали водителя. В дальнейшем все обстоятельства будут устанавливать следователи.