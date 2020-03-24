ДТП в «ДНР»: В Енакиево легковой автомобиль насмерть сбил пешехода

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) в ДТП погиб 28-летний мужчина.

Как сообщает сегодня, 24 марта, пресс-центр «МВД ДНР», авария произошла 22 марта вечером: легковой автомобиль наехал на пешехода. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

«Прибывшие на место сотрудники ГАИ обнаружили на проезжей части частицы краски поврежденного автомобиля и обломок стеклоочистителя ветрового стекла… Инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, повреждения и цвет которого подходили под описание разыскиваемого авто. После проверки документов и выяснения обстоятельств повреждения транспортного средства водитель автомобиля "ВАЗ-2121" сознался в совершении ДТП», – уверяют в «ДНР».