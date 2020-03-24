Шесть лет «в бегах»: На Донетчине на блокпосту задержали разыскиваемого преступника

На блокпосту в Славянском районе Донетчины задержали преступника, который 6 лет находился в розыске. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Ранее мужчина совершил кражу с проникновением в жилье, после чего перебрался в соседнюю область и прятался от суда. О прошлом ему «напомнили» полицейские во время паспортного контроля на пропускном пункте Донетчины.

«В 3 часа дня на блокпосту возле с. Малиновка полицейские остановили автомобиль, следовавший из Харьковской в Луганскую область. Проверка по базе данных показала, что 30-летний пассажир транспортного средства находится в розыске. В дальнейшем оказалось, что мужчина был причастен к краже с проникновением в жилье, которая произошла в Харцызске весной 2014 года. После оккупации города он выехал в Харьков, надеясь, что украинские правоохранительные органы о нем "забыли"», – рассказали в полиции.

Правоохранители доставили мужчину в Славянский отдел полиции для дальнейшей проверки.