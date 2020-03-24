Регионы обеспечены тест-системами для диагностики 16 тыс. человек, – Центр общественного здоровья

Во все регионы Украины доставлены тест-системы, которых хватит для проведения диагностики на коронавирус как минимум 16 тыс. человек. Об этом сегодня, 24 марта, на брифинге сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня во все регионы была доставлена 521 тест-система для проведения ПЦР-исследований* на определение нового коронавируса человека. Этого хватит на диагностику по меньшей мере 16 тыс. человек. Все лабораторные центры Минздрава сейчас обеспечены этими тест-системами. Постепенно также идет полная комплектация по необходимому количеству реагентов и других расходных материалов», – сказал Кузин.

Он отметил, что это позволит областным лабораторным центрам самостоятельно проводить соответствующие исследования, что снизит нагрузку на национальную референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ.

«Лаборатории по всей стране сейчас переведены почти в круглосуточный режим для ускорения проведения как лабораторных вирусологических исследований, так и для того, чтобы ретроспективно оценивать распространение коронавируса среди населения Украины», – уточнил Кузин.

По его словам, лабораторные центры МОЗ работают в 25 областных центрах страны, также к диагностике и тестированию на коронавирус очень активно привлекается частный сектор. Кроме того, привлечено госучреждение «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И.Мечникова» в Одессе и частично вопросы лабораторной диагностики будут в ближайшее время распространяться на научно-исследовательские учреждения, институты, которые находятся в подчинении МОЗ и Минобразования, Академии наук Украины.

* Сокращение: ПЦР-исследование – исследование методом полимеразной цепной реакции.