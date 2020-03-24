Динамика коронавируса растет, уже зафиксировано 97 случаев, – замглавы МОЗ

В Черновицкой области подтверждены 13 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в Украине уже 97 заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что новые случаи заболевания выявлены преимущественно у контактных лиц тех людей, которым ранее уже был подтвержден диагноз COVID-19.

«Динамика у нас увеличивается, мы имеем по данным за прошлые сутки 84 случая заболевания, плюс 13 сегодня, это уже 97 случаев», – подытожил Ляшко.

Замминистра добавил, что исследования проводятся как экспресс-тестами, которые показывают положительные результаты, так вирусологическими лабораториями, в которые направляются образцы после экспресс-тестов.

«Вирусологические лаборатории у нас работают в лабораторных центрах МОЗ Украины. Также есть ряд других лабораторий, которые будут привлечены к проведению исследований в случае массового поступления больных коронавирусом», – уточнил Ляшко.

Он также сообщил, что отечественные производители наращивают мощности по производству медицинских масок, и в ближайшее время они поступят в аптеки.

Главный государственный санитарный врач отметил важность соблюдения профилактических мер в той связи, что в целом по гриппу и гриппоподобным заболеваниям в Украине отмечается снижение количества случаев.

«Это может опосредованно свидетельствовать, что карантинные мероприятия будут давать свой положительный эффект и для отсутствия стремительной динамики развития коронавирусной инфекции», – сказал Ляшко.