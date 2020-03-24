В Германии заявили, что необходимо предупредить гуманитарный кризис на неподконтрольном Донбассе

Необходимо предотвратить усугубление гуманитарного кризиса из-за возможного распространения новой коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 марта, во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой видеоконференции, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Германия, точно так же, как и в прошлом, и в дальнейшем будет поддерживать восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», – сообщил Хайко Маас и добавил, что Германия будет «вносить в это свой вклад».

Глава МИД Германии сообщил, что прочел отчет ООН по правам человека, в котором говорится, что в «республиках» на территории восточной Украины заключенных систематически пытают. «Немецкое Федеральное правительство резко осуждает это. С этим нужно разобраться быстро и в полной мере», – сказал Маас.

«Россия должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине в большей мере, чем до этого, чтобы завершить этот конфликт», – добавил он.

По словам министра иностранных дел Германии, коронавирус не придерживается границ – ни настоящих, ни придуманных. «Поэтому сегодня мы должны предупредить гуманитарный кризис в восточной Украине на этих (временно неподконтрольных – ред.) территориях, чтобы он не ухудшался. Речь идет о поставках необходимого для жизнедеятельности, а также о системе здравоохранения», – пояснил Маас.

«Особенно это касается старших людей, которые остаются на тех территориях. Мы будем заниматься этим вопросом», – добавил он.