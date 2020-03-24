Три способа: Как Красный Крест работает с громадами Донбасса для предупреждения распространения COVID-19

Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает с громадами на Донбассе для предупреждения распространения COVID-19 тремя способами. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба представительства МККК в Украине на своей странице в Facebook.

Так, к этим способам относятся:

Информирует о необходимости держать физическую дистанцию, мыть руки, соблюдать гигиенические нормы, а также поддерживает учреждения оказания первичной медицинской помощи. Медицинские учреждения, оказывающие первичную помощь, получают средства индивидуальной защиты для персонала – оборудование, хирургические маски, перчатки, мыло, дезинфектор для рук. Обеспечивают учреждения содержания под стражей средствами индивидуальной защиты, гигиеническими наборами и средствами для уборки, чтобы защитить медиков в пенитенциарных заведениях.

Напомним, МККК, чтобы покрыть потребности людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе в период пандемии вируса COVID-19, доставил дополнительные продуктовые и гигиенические наборы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.