На Донетчине капитально ремонтируют детские сады (Фото)

В городах Донецкой области – Бахмуте и Константиновке – капитально ремонтируют детские сады. Об этом сегодня, 24 марта, на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
Он опубликовал фото того, как сейчас выполняются работы.
Детсад в Бахмуте:
Детсад в Константиновке:
Эти проекты реализуются в рамках программы «Большое строительство», которая стартовала с 1 марта.
Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ.
Также Голик презентовал наглядную карту новой инфраструктуры Украины.