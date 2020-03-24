На Донетчине капитально ремонтируют детские сады (Фото)

В городах Донецкой области – Бахмуте и Константиновке – капитально ремонтируют детские сады. Об этом сегодня, 24 марта, на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Он опубликовал фото того, как сейчас выполняются работы.

Детсад в Бахмуте:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Детсад в Константиновке:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Эти проекты реализуются в рамках программы «Большое строительство», которая стартовала с 1 марта.

Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ.

Также Голик презентовал наглядную карту новой инфраструктуры Украины.