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На Донетчине капитально ремонтируют детские сады (Фото)

24.03.20 16:46
Фото: Facebook / Юрий Голик
Фото: Facebook / Юрий Голик

В городах Донецкой области – Бахмуте и Константиновке – капитально ремонтируют детские сады. Об этом сегодня, 24 марта, на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Он опубликовал фото того, как сейчас выполняются работы.

Детсад в Бахмуте:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Детсад в Константиновке:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Эти проекты реализуются в рамках программы «Большое строительство», которая стартовала с 1 марта.

Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ.

Также Голик презентовал наглядную карту новой инфраструктуры Украины.

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